Inditex : UBS relève son opinion à 'achat'

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé lundi avoir relevé son opinion sur Inditex, portée de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 22 à 29 euros.



Dans une note de recherche, le courtier fait remarquer que le propriétaire de l'enseigne Zara a largement surperformé ses comparables au cours des trois derniers mois, en s'adjugeant 14% en Bourse, contre une hausse de 6% pour le reste du secteur.



Le broker souligne néanmoins qu'à ses niveaux actuels, le titre n'affiche qu'une prime de l'ordre de 5% par rapport à H&M, un écart qu'il juge insuffisant au vu des performances supérieures générées par le groupe espagnol.



UBS rappelle qu'au cours des périodes durant lesquelles ses résultats surperforment ceux de son rival suédois, la prime de valorisation d'Inditex par rapport à H&M peut atteindre jusqu'à 80%.



