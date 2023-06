Inditex : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS maintient sa recommandation Achat sur le titre Inditex mais relève son objectif de cours de 33 à 38E.



' La croissance en 24e année est probablement la meilleure jamais enregistrée depuis l'année fiscale 2017 ', souligne l'analyste pour qui ces améliorations structurelles devraient conduire à une réévaluation soutenue.



Rappelons que le résultat net a augmenté de 54 % pour atteindre 1,2 milliard d'euros. La position de trésorerie nette a augmenté de 14 % pour atteindre 10,5 milliards d'euros.



