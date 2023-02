Inditex : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS réitère sa recommandation 'achat' sur Inditex avec un objectif de cours relevé de 29 à 31 euros, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de hausse de 10% pour le titre du groupe textile espagnol exploitant notamment l'enseigne Zara.



'La confiance dans le modèle d'Inditex signifie que nous nous situons de respectivement 4% et 8% au-dessus des consensus en termes de profit opérationnel (EBIT) pour les exercices 2024 et 2025', indique le broker à l'approche des résultats annuels attendus le 15 mars.



