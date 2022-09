Inditex : UBS réitère son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les chiffres du deuxième trimestre sont rassurants. Il confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 29 E.



Inditex a dévoilé une hausse plus marquée que prévu de son chiffre d'affaires et de ses profits sur le premier semestre de son exercice 2022/2023.



Le numéro un mondial des magasins de prêt-à-porter a fait état d'un bénéfice net semestriel en hausse de 41% à 1,8 milliard d'euros, dépassant le consensus qui le donnait à 1,7 milliard. Son chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 24,5% à 14,8 milliards d'euros, contre un consensus de 14,6 milliards d'euros



' ITX a annoncé un chiffre d'affaires de 14,8 milliards d'euros pour le premier semestre (février à juillet), ce qui implique un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d'euros pour le deuxième trimestre (mai à juillet), soit environ 5 % de plus que les prévisions de Visible Alpha (VA). L'estimation du consensus était de 7,7 milliards d'euros (estimation d'UBSe de 7,9 milliards d'euros). La marge brute du 2ème trimestre est supérieure d'environ 4 % à celle de VA et elle s'élève à 56,0 % ' indique UBS.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.