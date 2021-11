Inditex : Jefferies reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Inditex avec un objectif de cours ajusté de 35 à 36 euros, prévenant que 'nous devrons attendre le 15 décembre pour voir à quel point l'offre grand public d'Inditex continue de trouver un écho auprès des acheteurs'.



'Nous nous attendons à une autre publication impressionnante, soulignant comment les avantages de la chaîne d'approvisionnement s'avèrent favorables au caractère attractif des produits', estime le broker dans sa note sur le groupe textile espagnol.



'Les restrictions européennes renouvelées restent un risque extrême, mais les derniers mois ont montré qu'un Inditex encore plus fort émerge de la pandémie. Cela devrait garantir des vents favorables à une réévaluation relative durable', ajoute-t-il.



