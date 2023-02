Inditex : Jefferies remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Inditex avec un objectif de cours rehaussé de 28 à 33 euros, dans le sillage d'estimations 2023/24 pour le groupe textile espagnol remontées à plus de 10% au-dessus des consensus.



Alors que selon lui, 'l'une des questions que posent le plus fréquemment les investisseurs en ce début d'année 2023 bouillonnant est : quand prendre des bénéfices sur Inditex ?', le broker répond 'pourquoi le feriez-vous?'.



'Dans un monde d'incertitudes descendantes, Inditex offre de solides gains de parts de marché, un fossé concurrentiel qui s'élargit, une force B/S inégalée et un peu de frisson chinois, le tout enveloppé dans une valorisation peu exigeante', explique-t-il.



