Inditex : Jefferies dégrade à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Jefferies a dégradé vendredi sa recommandation sur le titre Inditex, la ramenant à 'conserver' contre 'achat' précédemment, tout en maintenant un objectif de cours de 31 euros.



Dans une note de recherche, le broker américain explique que la récente remontée des secteurs les plus exposés à la perspective d'une réouverture de l'économie a permis de porter l'action à des niveaux 'plus adéquats'.



'Mais pour que le titre amplifie davantage ses gains il faudrait avoir confiance dans de futurs relèvements de prévisions de bénéfices, un scénario que nous ne pouvons pas garantir à ce stade', ajoute-t-il.



Jefferies fait remarquer que le titre Inditex se négocie aujourd'hui sur la base d'un PER 2022 de 25,5x, au milieu de la fourchette de 20x à 28x au sein de laquelle il évolue depuis cinq ans.



L'action Inditex s'inscrit actuellement en baisse de 0,4% à la Bourse de Madrid.



