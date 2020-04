Inditex : Invest Securities reste à 'achat', remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Inditex avec un objectif de cours rehaussé de 23,5 à 30,5 euros, dans une note sur le groupe textile espagnol et sur son pair suédois H&M face à la pandémie de Covid-19.



Le bureau d'étude estime qu'à supposer 2,5 mois de confinement la perte de CA annuel pour le secteur de la mode/textile 'avoisinerait les -15% en 2020, ce à quoi il faudra ajouter une très nette baisse de la rentabilité compte tenu des coûts fixes'.



'Toutefois, certains modèles d'affaires devraient se distinguer relativement aux autres', nuance-t-il, précisant qu'entre Inditex et H&M, sa préférence 'va au premier compte tenu de son business model flexible et de sa situation financière robuste'.



