Inditex : Invest Securities reste à 'achat', relève sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Inditex avec un objectif de cours relevé de 30 à 31,8 euros, au lendemain de la publication par le groupe textile espagnol de résultats de bonne facture.



Le bureau d'études souligne que ces résultats ont été bien accueillis 'à juste titre' par le marché (+7% en séance), 'associant un CA et des marges meilleures que prévu grâce notamment au contrôle des dépenses opérationnelles'.



Il ajuste ses estimations à la hausse (+6,3%, +9,7%, +12,3% au niveau des BNA), 'ce qui reflète essentiellement l'intégration d'un contrôle des dépenses opérationnelles plus efficace que précédemment mais aussi une séquence de CA revue'.



