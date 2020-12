Inditex : Invest Securities relève son objectif de cours

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que le groupe a publié des résultats du 3ème trimestre de bonne facture qui témoignent de la pertinence du modèle d'affaires en dépit de la crise sanitaire.



' Notre BNA 2020/21e, marginal du fait du contexte sanitaire très pénalisant, est substantiellement relevé (+11,4%) pour tenir compte de la nature exceptionnelle d'une partie des opex (125mE) mais sans conséquence sur les perspectives MT/LT ' indique l'analyste.



' Les BNA 2020/21e et 2021/22e sont quasi inchangés (+0,7%/+0,6%) '.



Invest Securities relève légèrement son objectif de cours à 33,9E (contre 33,3E) et réitère sa recommandation à l'achat.



L'analyste indique que la réaction du titre a été plutôt décevante hier (-2,5%), mais il avait déjà rebondit de +21% sur 3 mois.

' De plus, le groupe annonce le retour de dividendes plus généreux (rendements >4%) afin de distribuer sa trésorerie nette (8,26MdsE) '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.