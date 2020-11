Inditex : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que le titre a enregistré une belle envolée sur le mois écoulé (+16%) reflétant l'optimisme suscité par les avancées sur le plan des vaccins anti covid.



' Il n'en demeure pas moins que le durcissement des conditions sanitaires va peser sur les performances en Europe en fin d'année. Il en résulte que notre BNA 2020/21e est revu en baisse de -21,7%, avec un impact plus limité sur 2021/22 (-6,7%) et 2022/23 (+1,1%) ' indique Invest Securities.



' Malgré cet abaissement des attentes CT, la détente récente de la prime de risque nous amène à réviser en baisse notre WACC à 5,96% (vs 6,19% prec) quand bien même nous intégrons un bêta moins favorable (1,1x vs 1,05x) afin de tenir compte de la mutation vers le digital que la crise sanitaire a accélérée ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities a relevé son objectif de cours à 33,3E (contre 31,8E) et confirme son conseil à l'achat.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.