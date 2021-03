Inditex : Invest Securities réitère son opinion

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion à l'achat sur le titre avec un objectif de cours ajusté à 35,2E (contre 33,9E) après l'annonce des résultats 2020.



' Si la publication des résultats annuels témoigne de l'impact très pénalisant de la pandémie, ces derniers illustrent aussi la résilience du modèle d'affaires ' indique l'analyste.



' Par ailleurs, le prolongement des restrictions sanitaires nous conduit à rogner notre BNA 21/22 de -6,3%, sans impact significatif au-delà, dans la mesure où le groupe s'attend à une réouverture de l'ensemble de ses magasins d'ici le 12 avril ' rajoute Invest Securities.



