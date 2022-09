Inditex : Credit Suisse réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé à 20,5 euros sur Inditex, malgré un relèvement de ses projections de résultats annuels avant la publication des résultats de deuxième trimestre, le 14 septembre.



'Cependant, nous sommes de plus en plus prudents quant aux perspectives des 18 prochains mois, avec un affaiblissement de la demande, une hausse des coûts des intrants, des changes défavorables et une inflation des frais généraux et administratifs', affirme-t-il.



Le broker prévoit désormais pour 2023-24 des BPA 12% en dessous du consensus. 'Nous pensons aussi qu'Inditex et H&M continueront de se dévaloriser, reflétant la baisse des perspectives de croissance sur les marchés émergents', ajoute-t-il.



