Inditex : Credit Suisse ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' sur Inditex tout en rehaussant son objectif de cours de 25 à 26 euros, dans le sillage d'une estimation de BPA annuel relevée de 6% après les résultats de deuxième trimestre du groupe textile espagnol.



Avec une évolution vers la distribution en ligne plus rapide que ce qu'il anticipait, le broker prévoit maintenant une marge d'EBIT globalement stable sur les trois prochaines années, alors que le consensus s'attend à ce qu'elle atteigne un pic de 10 ans en 2024.



Credit Suisse remonte ses prévisions pour Inditex, attendant une croissance de 4,5% par an du BPA sur trois ans, mais il estime qu'à 27 fois le BPA, le titre demeure 'survalorisé compte tenu du potentiel de croissance modeste'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.