Inditex : AlphaValue rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé jeudi avoir relevé son objectif de cours sur Inditex, qu'il porte de 32,1 à 35,7 euros, suite aux résultats de premier trimestre meilleurs que prévu publiés par le géant espagnol du prêt-à-porter.



Le bureau d'études, qui maintient une recommandation 'alléger' sur le titre, explique que bon nombre d'acteurs du secteur ont vu leurs marges bénéficiaires se compresser depuis la pandémie de Covid, du fait de difficultés récurrentes d'approvisionnement et du changement de comportement des consommateurs.



'Inditex a, lui, continué à améliorer sa rentabilité grâce à son modèle économique unique', souligne-t-il.



L'analyste met en évidence la 'flexibilité' des opérations du distributeur, mais aussi la bonne adéquation entre ses activités physiques et en ligne, qui lui ont permis selon lui de maintenir le cap de la croissance à la fois en termes de chiffre d'affaires et de marges.



AlphaValue, qui salue l'excellente visibilité de l'entreprise, indique avoir relevé ses prévisions de résultats sur les trois prochains exercices, tout particulièrement en ce qui concerne l'enseigne-phare Zara.



