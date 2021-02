ImmuPharma : Invest Securities confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Invest Securities indique qu'ImmuPharma est une société de biotechnologie spécialisée dans la synthèse de peptides innovants à potentiel thérapeutique.



L'analyste précise qu'elle a entre autres développé une expertise dans l'optimisation de solutions thérapeutiques grâce à des modifications biochimiques qui permettent une amélioration incrémentale des propriétés de ces médicaments.



' La société a bâti un pipeline riche de plusieurs programmes diversifiés qui ciblent différentes pathologies ayant le point commun de souffrir d'un fort besoin médical insatisfait. A ce jour, ImmuPharma investit 4 domaines phare : les maladies auto-immunes, les maladies métaboliques, l'infectiologie et le cancer ' indique le bureau d'études.



' Son principal produit, le Lupuzor, est évalué dans différentes indications dont le lupus dans le cadre d'un programme qui est actuellement en passe d'entrer en phase III pivotale. Ce programme est mené en collaboration avec les laboratoires Avion Pharmaceuticals. ImmuPharma entend nouer d'autres partenariats en fonction des produits et des indications cibles, ou développer une stratégie standalone sur les marchés les plus concentrés ' rajoute Invest Securities.



Tenant compte de l'ensemble de son pipeline clinique ayant passé l'étape de PoC clinique, l'analyste confirme son conseil à l'achat et estime un objectif de cours de 0,90E/action.



