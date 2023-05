Iberdrola : UBS réitère sa recommandation

(CercleFinance.com) - UBS maintient sa note Achat sur le titre Iberdrola avec un objectif de cours de 13,15E.



'Nous mettons à jour nos prévisions pour retarder l'intégration de PNM jusqu'en 2024 et refléter des marges plus élevées que prévu en Espagne au 1er trimestre', relève l'analyste pour qui cette incertitude sur l'achèvement de l'accord 'demeure, mais l'impact devrait être limité'.



La notation Achat est réitérée, principalement pour souligner 'la croissance et la capacité de défense de l'entreprise', ajoute UBS.



