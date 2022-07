Hugo Boss : Stifel reste à achat, rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Hugo Boss tout en ajustant son objectif de cours de 67 à 68 euros, après la préannonce par la maison allemande de vêtements de ses résultats de deuxième trimestre, la semaine dernière.



Cette publication amène le broker à relever ses projections de chiffre d'affaires pour Hugo Boss de 4% pour 2022 et de 2% pour 2023, ainsi que ses estimations de profit opérationnel (EBIT) de respectivement 8% et 3% pour ces deux exercices.



'Hugo Boss offre des attributs de croissance autonome qui devraient permettre à l'entreprise de se découpler des tendances de marché cette année, de notre point de vue', estime Stifel, qui se dit conforté dans sa position d'achat sur le titre.



