Hugo Boss : Stifel reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Hugo Boss avec un objectif de cours ajusté de 83 à 84 euros, avec des prévisions de ventes et d'EBIT 2023-25 rehaussées de 2% dans le sillage de trimestriels meilleurs que prévu et d'un relèvement d'objectifs annuels.



'La forte dynamique de la marque est restée intacte et l'activité de juillet s'est montrée robuste, aussi voyons nous de la marge pour des nouveaux relèvements de consensus de ventes dans les mois à venir', explique-t-il.



Stifel estime aussi que le potentiel d'amélioration de la marge d'EBIT demeure convaincant, à une valorisation peu exigeante à la lumière d'un profil de croissance moyenne annuelle de 22% de l'EBIT pour la période 2022-23, selon ses chiffres.



