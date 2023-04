Hugo Boss : Stifel relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Hugo Boss avec un objectif de cours relevé de 68 à 74 euros, dans le sillage d'hypothèses d'EBIT pour 2023-24 rehaussées de 3% avant le point d'activité trimestriel prévu le 4 mai, avec un début d'année meilleur que prévu.



'Boss gagne des parts de marché significatives sur les marchés occidentaux, la Chine rebondit et la marge brute devrait bénéficier de vents favorables de coûts en modération visible au second semestre 2023', estime le broker.



Aussi, Stifel voit de la marge pour des relèvements de consensus ou d'objectifs au cours de 2023 susceptibles de soutenir la dynamique haussière du titre. Il s'attend à ce que le groupe allemand de vêtements relève ses objectifs financiers à la mi-juin.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.