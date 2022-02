Hugo Boss : Stifel relève son conseil

(CercleFinance.com) - Stifel relève son conseil sur Hugo Boss de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 60 à 70 euros, estimant que 'les gains de parts de marché devraient accélérer avec une rénovation de marque maintenant en magasins, soutenue par une campagne marketing vigoureuse'.



Le broker souligne aussi une dynamique de ventes en accélération au dernier trimestre 2021, ainsi que la nouvelle équipe de direction 'fixant une stratégie claire et des objectifs de marge réalistes tout en conduisant des changements culturels internes'.



Enfin, Stifel perçoit un 'compromis risque-rendement favorable' sur le titre de la maison d'habillement allemande, avec des objectifs de cours en scénarios optimiste et pessimiste de respectivement 80 et 40 euros (soit des potentiels de hausse d'environ 50% et 25%).



