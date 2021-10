Hugo Boss : Stifel rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel maintient son conseil à ' conserver ' sur le titre Hugo Boss, avec un objectif de cours relevé de 56 à 60 euros.



Le groupe international de mode a en effet pré-annoncé des ventes de 755 ME au titre du 3e trimestre ainsi qu'un EBIT de 85 ME, des données qui surpassent les attentes, les ventes profitant d'une dynamique favorable en Europe et dans les Amériques.



Dans ce contexte, Hugo Boss relève sa guidance et anticipe désormais une hausse des ventes de 40% (corrigée des effets de change) en 2021, contre de 30 à 35% précédemment. L'EBIT 2021 est attendu entre 175 et 200 ME, contre entre 125 et 175 ME dans la précédente guidance.



Par conséquent, Stifel table aussi sur une hausse des ventes de 40% en 2021 et relève ses estimations d'EBIT 2022/23 de 5%.





