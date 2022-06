Hugo Boss : Jefferies relève sa recommandation à l'achat

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé mardi sa recommandation sur Hugo Boss, qu'il fait passer de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 55 à 58 euros.



Dans une note de recherche, le broker américain met en avant la forte visibilité de la marque sur les réseaux sociaux suite aux efforts visant à relancer la griffe, des performances 'impressionnantes' sur le nouveau format de magasins à Londres ainsi qu'une amélioration au niveau des collaborations stratégiques.



Tous ces éléments, assure-t-il, devrait permettre à la maison de prêt-à-porter allemande de continuer à redresser ses ventes tout en renforçant la valeur de la marque.



Jefferies, qui s'attend à ce que le groupe poursuive ses gains de parts de marché dans la mode 'premium', estime que ses perspectives 2022 peuvent en ce sens apparaître prudentes.



Même sur la base de son nouvel objectif de cours de 58 euros, le courtier estime que le titre reste bon marché sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebit de 11x.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

