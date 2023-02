Hugo Boss : Jefferies dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur Hugo Boss de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 66 à 69 euros, s'attendant notamment à ce que la croissance de la maison allemande de vêtements converge vers ses pairs clés en 2023.



'Hugo Boss a réussi à relancer sa marque et à accroître considérablement ses parts de marché. Cependant, nous prévoyons une décélération de la croissance des ventes en 2023, tirée par le mix géographique et une base de comparaison difficile', explique le broker.



'Nous pensons que la croissance convergera vers ses pairs avec des prévisions prudentes publiées en mars. Les fermetures nettes de magasins, nécessaires pour atteindre les objectifs de marge, devraient peser sur la croissance en 2023-2025', poursuit-il.



