Hugo Boss : Invest Securities initie un suivi à 'achat'

(CercleFinance.com) - Invest Securities initie la couverture de Hugo Boss à 'achat' avec un objectif de cours de 30 euros, soit un potentiel de hausse de +27%, mettant en avant un 'nouveau management pour se remettre sur son 31'.



Le bureau d'études considère comme 'exagérée' la désaffection boursière qui entoure le groupe allemand de vêtements, dont le titre a cédé près de 50% depuis le début de l'année sur fond de crise de la Covid.



'Par ailleurs, l'arrivé effective d'un nouveau CEO en juin 2021, en la personne de Daniel Grieder, ancien CEO de Tommy Hilfiger (groupe PVH), est un catalyseur de nature à favoriser à terme une recovery boursière pour un dossier d'inspiration value', ajoute-t-il.



