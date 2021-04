Hugo Boss : Invest Securities ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient son opinion 'neutre' sur Hugo Boss, mais avec un objectif de cours relevé de 33,3 à 38,4 euros, du fait d'un abaissement de son coefficient de beta de 1,3 à 1,2 fois pour tenir compte dans sa valorisation d'une prime spéculative.



'Un article du Times de mercredi dernier faisait état de l'éventualité d'une OPA sur Hugo Boss (78% flottant) mentionnant LVMH, Kering et un fonds de private equity comme des acquéreurs potentiels', souligne l'analyste.



'Si une acquisition par les deux grands conglomérats du luxe nous semble peu probable, la piste d'un acheteur private equity ne peut être écartée', juge-t-il, rappelant qu'Hugo Boss était détenu par Permira à 82% après une OPA en 2007 à 48,3 euros.



