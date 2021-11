Hugo Boss : Invest Securities ajuste son objectif

(CercleFinance.com) - Le groupe a publié hier matin ses résultats sur le 3ème trimestre. Ils sont en ligne avec les indications préliminaires indique l'analyste.



' Ainsi, cette publication ne nous amène pas à modifier notre scénario qui avait été fortement relevé mi-octobre (+17,6%/+7%/+6,9% pour les BNA 2021-23e). Par ailleurs, la mise à jour des paramètres de marché de notre DCF avec un WACC revue légèrement en baisse en lien avec la détente de la prime de risque (6,91% contre 7,01%) nous amène à réitérer notre opinion neutre avec un objectif de cours ajusté à 51,8E (contre 50,8E) ' indique Invest Securities.



' Si la solidité de la marque Hugo Boss associée à l'expérience du nouveau management nous invite à considérer le dossier comme une recovery, le potentiel de revalorisation nous apparaît toutefois comme consommé dans un secteur structurellement déflationniste ' rajoute le bureau d'analyses.



