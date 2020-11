Hugo Boss : Invest Securities abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que l'annonce d'un 2ème confinement en Europe douche les espoirs que l'on pouvait fonder sur une normalisation progressive de l'environnement au T4.



' Aussi nous révisions nettement nos estimations sur le T4 à la baisse, de telle sorte que notre BNA 2020e est révisé de -0,79E à -2,36E. En 2021 et 2022, ces derniers sont révisés en baisse plus modeste (-9,9%/-3,8%) ' indique le bureau d'analyses.



' Il n'empêche que le titre conserve des caractéristiques value indéniables ainsi qu'en témoigne notre valorisation par DCF dont les hypothèses sont loin de verser dans l'angélisme ' rajoute l'analyste.



Invest Securities réitère son conseil à l'achat mais a abaissé son objectif de cours à 28,4E (contre 30,4E).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.