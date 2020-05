Hugo Boss : Crédit Suisse abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse confirme son opinion neutre sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 25 E (au lieu de 33 E).



' Nous ajustons nos prévisions de ventes organiques pour l'exercice 2020e à une baisse de 22% et notre résultat opérationnel à 57 M E. Nous attendons une baisse de 57% des ventes organiques au 2ème trimestre et une légère reprise au 2ème semestre avec des ventes organiques en baisse de 10% ' indique le bureau d'analyses.



' Nos ventes pour l'exercice 2021e restent inférieures de 10% aux niveaux de l'exercice 2019 ' rajoute Crédit Suisse.



Les analystes estiment que la croissance modérée de l'année dernière couplée à une faiblesse prolongée de la demande en Europe / États-Unis à venir ont mis en évidence la nécessité pour l'entreprise de subir une profonde restructuration.



Crédit Suisse s'attend à ce qu'un nouveau DG soit nommé avant septembre.



