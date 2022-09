Hugo Boss : Berenberg démarre le suivi à l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé vendredi avoir initié la couverture du titre Hugo Boss avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 57,8 euros.



L'intermédiaire financier estime que la nouvelle stratégie mise en place par le groupe de mode allemand, conjuguée au rafraîchissement de la marque, porte ses fruits en permettant notamment d'attirer un nouveau type de consommateur.



L'analyste loue par ailleurs l'expérience dont dispose la nouvelle équipe de direction, qui affiche selon lui un bilan remarquable, et qui a su insuffler une culture de la croissance en renforçant au passage la confiance et la crédibilité du marché en la réalité d'un redressement.



D'après Berenberg, le groupe d'habillement est désormais bien géré, avec des ressources bien investies, ce qui a eu pour corollaire de relancer l'intérêt envers la marque.



'Si nous sommes bien conscients des risques de récession sur le court terme, la solide dynamique dont bénéficie la société dans l'immédiat ainsi que son potentiel évident à moyen terme nous conduisent à adopter une opinion favorable sur la valeur', conclut-il.



