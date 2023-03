HP Enterprise : Jefferies reste à l'achat

(CercleFinance.com) - Jefferies conserve sa recommandation Achat sur le titre HP Enterprise (HP) et son objectif de cours à 20$.



La rencontre avec Tarek Robbiati, chef des finances de HP Enterprise a renforcé les points de vue du Broker.



' Nous ne pensons pas que les investisseurs leur accordent suffisamment de crédit pour qu'ils puissent poursuivre sur leur lancée ', estime l'analyste.



L'évaluation reflète selon lui, ' l'attente d'une détérioration importante des tendances commerciales, tandis qu'à l'inverse, leurs prévisions de croissance des revenus semblent de plus en plus réalisables au cours de l'exercice 23 '.



Et de citer le carnet de commandes ' à 2 fois le niveau normal ' pour illustrer son propos.



