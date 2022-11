HP : Credit Suisse ramène son opinion à 'neutre'

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a ramené vendredi son opinion sur le titre HP Inc. de 'surperformance' à 'neutre' en perspective d'un prochain ralentissement de l'économie.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique s'attendre à ce que le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires du fabricant de PC et d'imprimantes pâtissent de la dégradation du moral des consommateurs, qui génèrent près de 50% de ses ventes d'ordinateurs.



Credit Suisse dit également prévoir des pressions sur ses prix de ventes sous l'effet d'un rééquilibrage entre l'offre et la demande après des mois de pénuries de matériel.



L'analyste redoute par ailleurs un ralentissement des dépenses des entreprises, qui vont selon lui privilégier leurs investissements dans le 'cloud' ou la cybersécurité aux dépends du matériel informatique.



Enfin, l'incertitude économique devrait pénaliser les achats d'imprimantes 3D et d'imprimantes professionnelles, fait-il valoir, tout en maintenant inchangé son objectif de cours de 33 dollars.



(c) 2022 CercleFinance.com.

