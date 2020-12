Honeywell : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Honeywell avec un objectif de cours rehaussé de 182 à 225 dollars, saluant les récentes acquisitions du groupe industriel dans les logiciels que sont celles de Sine et de Sparta.



Le broker explique que son nouvel objectif de cours repose sur un multiple de 25 fois le BPA de neuf dollars anticipé pour 2022, à comparer à un multiple de 23 fois le BPA de 7,90 dollars attendu précédemment pour 2021.



Il pense que Honeywell 'peut soutenir le haut de sa prime historique de 15% sur le S&P500, grâce à son exécution en termes de marges, son optionnalité de bilan et une première visibilité sur la reprise de l'aéronautique avec le déploiement des vaccins'.



