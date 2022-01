Honeywell : Credit Suisse dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse dégrade son opinion sur Honeywell International de 'surperformance' à 'neutre', tout en ramenant son objectif de cours de 243 à 226 dollars, dans le sillage d'une estimation de BPA pour 2022 réduite de neuf à 8,85 dollars.



'Nous continuons de penser que Honeywell constitue une entreprise de logiciels industriels de haute qualité, avec des activités de premier ordre dans chaque segment (après-marché aéronautique, contrôle du bâtiment, UOP, Intelligrated)', juge le broker.



'Toutefois, lorsque nous observons les actions à 'méga' capitalisation ayant un levier à la reprise aéronautique cyclique, nous percevons davantage de potentiel de hausse chez GE', poursuit Credit Suisse, qui passe à 'surperformance' sur ce dernier.



