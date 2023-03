H&M : UBS reste neutre après les trimestriels

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil neutre sur la valeur et son objectif de 119 couronnes après l'annonce de son bénéfice au premier trimestre.



' L'EBIT du 1er trimestre 2023 est significativement plus élevé par rapport au consensus. grâce à une meilleure marge brute. Les ventes de mars ont augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente ' indique le bureau d'analyses.



Sur les trois mois clos au 28 février, le résultat opérationnel s'est établi à 725 millions de couronnes, soit une marge de 1,3%, contre 458 millions - ou 0,9% du chiffre d'affaires - un an plus tôt. A titre de comparaison, les analystes attendaient une perte nette de 1,1 milliards de couronnes.



Le groupe a par ailleurs confirmé s'attendre à dégager une marge opérationnelle de 10% dès l'an prochain.



