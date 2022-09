H&M : UBS réitère son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - H&M a fait état jeudi d'une baisse plus importante que prévu de son résultat d'exploitation sur le troisième trimestre. Hors Russie, le bénéfice opérationnel du géant suédois du prêt-à-porter sur la période juin-août a diminué pour s'établir à trois milliards de couronnes suédoises, contre 6,3 milliards il y a un an. A titre de comparaison, les analystes d'UBS prévoyaient un chiffre de 4,9 milliards.



Suite à cette annonce, UBS confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 129 couronnes suédoises



' La marge brute publiée au 3e trimestre était de 49,0 % et de 50,4 % en excluant les coûts non récurrents liés à la Russie (UBSe sous-jacent 51,4 %, consensus de 51,4 %). Le bénéfice d'exploitation au troisième trimestre était de 902 millions de couronnes suédoises, soit 1,6% (2 916 millions de couronnes suédoises pour UBS, marge de 4,9%) ' indique UBS.



