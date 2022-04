H&M : UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre

(CercleFinance.com) - H&M (Hennes & Mauritz) a publié son chiffre d'affaires et ses résultats du premier trimestre à la mi-mars.



Le chiffre d'affaires net de la chaine scandinave de prêt-à-porter a augmenté de 23% pour atteindre près de 49,2 milliards de couronnes (+18% en monnaies locales), tandis que sa marge brute s'est améliorée de 1,7 point à 49,3%.



Le bénéfice après impôts est en augmentation à 217 millions de couronnes suédoises pour son premier trimestre comptable, contre une perte de 1,07 milliard un an auparavant.



' Le Profit Bifore Tax (PBT) a été nettement inférieur aux attentes du consensus (282 millions de couronnes suédoises contre 941 millions de couronnes suédoises en VA), en raison d'une marge brute inférieure aux attentes (49,3% contre 50,2% en VA) et de l'augmentation des coûts d'exploitation ' explique cependant UBS.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 210 couronnes suédoises.



