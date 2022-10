H&M : UBS abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS a réduit lundi son objectif de cours sur H&M, qu'il ramène de 129 à 119 couronnes suédoises après les résultats trimestriels 'décevants' publiés par le groupe à la fin du mois de septembre.



Le broker - qui maintient son opinion 'neutre' sur le titre - explique avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats sur le groupe d'habillement, percevant encore un certain nombre de risques pour 2023.



'Avec des perspectives qui demeurent difficiles pour les consommateurs, tout particulièrement en Europe, nous nous attendons à ce que les ventes et les marges du groupe restent sous pression au quatrième trimestre et l'an prochain', souligne-t-il dans une note.



UBS redoute que les tensions inflationnistes conjuguées à la cherté de l'énergie pèsent sur les dépenses des consommateurs, un scénario d'autant plus risqué que le secteur doit aujourd'hui faire face à des niveaux de stocks élevés.



