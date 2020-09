H&M : Jefferies reste à conserver sur le titre

(CercleFinance.com) - En s'appuyant sur les résultats du 3e trimestre, Jefferies s'attend à une récupération des marges du groupe à moyen terme. Le broker recommande de conserver et fixe un objectif de cours de 155 SEK.



Alors que H&M prévoit un bénéfice avant impôt de 2 milliards de SEK au 3e trimestre, Jefferies a révisé ses hypothèses de résultats et table sur une baisse de la marge brute au 3e trimestre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

