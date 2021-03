H&M : Invest Securities reste à 'vente', relève sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'vente' sur H&M avec un objectif de cours relevé de 146 à 159 couronnes suédoises, continuant de lui préférer Inditex (achat, OC 35,2 euros), au lendemain de la présentation des ventes trimestrielles de la chaine scandinave.



Si le titre a enregistré une nette hausse (+23%) depuis son flash du 1er février, le bureau d'études estime cette performance 'injustifiée', quand bien même il intègre 'un scénario de reprise significative des ventes sur 2020-21 et 2022-23'.



'En effet, il existe à nos yeux un risque sur la marge brute en lien avec l'environnement concurrentiel et la hausse des coûts de transport (sourcing essentiellement asiatique) qui semble sous-estimé', explique l'analyste.



