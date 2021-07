H&M : Invest Securities reste à 'vente', ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son opinion 'vente' sur H&M avec un objectif de cours ajusté de 155 à 150 couronnes suédoises, après des résultats trimestriels meilleurs que les attentes, mais accueillis avec scepticisme par le marché.



Le bureau d'études interprète ceci surtout comme le reflet du peu d'informations donné sur l'évolution des relations du groupe avec la Chine. Il relève ses estimations de BNA 2020-21 et 2021-22 de +15,7% et +6,5% respectivement, mais sans conséquence au-delà.



'Il existe notamment selon nous un risque sur la marge brute en lien avec l'environnement concurrentiel et la hausse des coûts de transport qui semble sous-estimé', estime l'analyste, qui pointe aussi la polémique concernant le coton du Xianjiang.



