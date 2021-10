H&M : Invest Securities réitère son conseil

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le groupe a publié hier des résultats du 3ème trimestre qui constituaient une bonne surprise.



' Il n'empêche que ces derniers ont été accueillis avec scepticisme par le marché (-3,4% hier) en raison des incertitudes qui pèsent sur les perspectives au T4 (disruptions de la chaîne de valeur, augmentation des coûts d'approvisionnements, risques sur la disponibilité des produits...) ' indique Invest Securities.



' Dans ce contexte, si l'intégration d'un T3 plus solide que prévu nous amène à relever significativement notre BNA 20/21 (+18,8%) et dans une moindre mesure au-delà, cela nous amène aussi à réitérer notre opinion à la vente avec un objectif de cours qui ressort à 137SEK (contre 139SEK) ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities rappelle aussi que les relations entre le groupe et la Chine au sujet du Xianjiang restent une épée de Damoclès sur les perspectives.



