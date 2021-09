H&M : Invest Securities réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son opinion 'vente' sur H&M avec un objectif de cours abaissé de 150 à 139 couronnes suédoises, dans le sillage d'une révision modeste de son estimation BNA 20/21 (-3,4%) pour la chaine de vêtements scandinave.



Alors que son pair Inditex a publié mercredi matin des performances de bonne facture, le bureau d'études note que le CA publié en simultané par H&M 'souffre de la comparaison et illustre la résurgence des difficultés sanitaires en Asie'.



'Nous préférons rester à l'écart dans la mesure où il existe notamment selon nous un risque sur la MB en lien avec l'environnement concurrentiel et la hausse des coûts de transport', indique l'analyste, qui pointe en outre la polémique concernant le coton du Xianjiang.



