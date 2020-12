H&M : Invest Securities n'est plus à 'vente'

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève son opinion sur H&M de 'vente' à 'neutre' et son objectif de cours de 157 à 162 couronnes suédoises, considérant le potentiel insuffisant pour rester à la vente après un retrait de 6% du titre depuis sa note du 4 décembre.



Même s'il reste 'fondamentalement sceptique sur le potentiel de marge à moyen terme compte tenu de l'appartenance à un secteur déflationniste et des limites intrinsèques du modèle', l'analyste juge que cet élément semble correctement valorisé.



Si la publication du CA annuel de la chaine de vêtements scandinave amène le bureau d'études à relever modérément ses BNA en 2020/21 et 2021/22 de +5,3%/+4,6% cela ne modifie pas ce constat de fond, selon lui.



