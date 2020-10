H&M : Invest Securities ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Le groupe a publié hier les résultats détaillés de son 3ème trimestre. Suite à cette publication le bureau d'analyses relève son objectif de cours de +5 SEK à 130 SEK mais conserve une recommandation à la vente sur le titre.



' A l'instar de ce qui avait été constaté lors de la publication des résultats préliminaires, le marché salue (+6,0%) des résultats meilleurs qu'anticipés à la faveur du strict contrôle des coûts, avec de ce point de vue une nouvelle surprise favorable ' indique Invest Securities.



' Pour notre part, nous intégrons ces éléments en révisant à la hausse nos estimations dans notre scénario ce qui conduit à une révision de BNA significatives sur 2019/20 (+19,8%) ' rajoute l'analyste.



