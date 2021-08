H&M : Deutsche Bank initie sa couverture à 'vendre'

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a entamé mercredi le suivi du titre H&M avec une recommandation 'vendre' et un objectif de cours établi à 150 couronnes suédoises.



Dans une note consacrée au secteur européen de la mode, l'intermédiaire rappelle que le groupe était bien parti, avant la crise du Covid, pour parvenir à redresser son activité, une performance d'ailleurs saluée en Bourse.



H&M a réussi à se diversifier en inventant de nouveaux formats et en investissant dans d'autres entreprises, mais ces efforts devraient s'avérer insuffisants pour contrer le déclin de sa marque, prévient Deutsche Bank.



Pour l'analyste, la chaîne d'habillement ne vas pas avoir d'autre choix que de devoir procéder à de nouvelles fermetures de boutiques



