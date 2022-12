H&M : Credit Suisse reste à sous-performance, baisse sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse confirme sa note de 'sous-performance' sur H&M et réduit son objectif de cours sur le titre, passant de 85 à 80 Skr (couronnes suédoises).



A une semaine de la publication des résultats du 4e trimestre (prévue le 15 décembre), le broker estime que les estimations du consensus sont 'exigeantes' et ne reflètent pas vraiment l'ampleur de l'érosion des marges lors du prochain exercice .



Pour l'exercice 2023, l'analyste anticipe d'ailleurs une activité en hausse de 2% (contre 4% dans sa précédente estimation) et prévoit un recul de 210 pb de la marge 2023 par rapport à 2022, quand le consensus est à +10 pb... Credit Suisse mise finalement sur un BPA 2023 de 3,2 couronnes suédoises, là encore très éloigné du consensus (42% en-deçà).



'Nous pensons que la valorisation actuelle ne reflète pas les perspectives de croissance réduite à moyen terme et l'environnement opérationnel difficile', résume le bureau d'études qui met notamment en avant la pression sur la demande, les coûts des intrants et l'aggravation des charges d'exploitation.



