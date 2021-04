H&M : Credit Suisse reste à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur H&M (Hennes & Mauritz) avec un objectif de cours rehaussé de 155 à 160 couronnes suédoises, dans le sillage d'un ajustement de ses prévisions pour le groupe après son point d'activité trimestriel.



'Malgré l'ensemble des progrès indubitables de la marque et de la plateforme sous la nouvelle équipe de direction, le changement de canaux demeure un obstacle significatif à une reprise des marges', juge le broker.



Selon Credit Suisse, la valorisation actuelle de la chaine scandinave de prêt-à-porter, à 22 fois le BPA attendu pour l'exercice 2023, 'se trouve maintenant justifiée par des taux de croissance à moyen terme modestes'.



