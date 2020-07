H&M : Crédit Suisse abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse confirme son conseil sous performance sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 121 couronnes suédoises (contre 132 couronnes suédoises).



' Nous restons relativement prudents vis-à-vis de H&M, car nous pensons que le passage à une croissance négative démontre la nécessité d'accélérer la restructuration des magasins et que les valorisations semblent exigeantes compte tenu du manque de croissance à long terme ' indique Crédit Suisse.



' Nous ne prévoyons pas d'amélioration sensible du volume des ventes des magasins et restons prudents sur les marges à moyen terme et sur les flux de trésorerie ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer