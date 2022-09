H&M : Berenberg passe à la vente

(CercleFinance.com) - Berenberg a dégradé mardi sa recommandation sur H&M, qui passe de 'conserver' à 'vendre' avec un objectif de cours réduit de plus de moitié, c'est-à-dire de 190 à 85 couronnes suédoises.



Dans une vaste étude consacrée au secteur européen de la consommation, l'analyste estime que le géant suédois de l'habillement est le plus menacé par la récession qui commence à pointer son nez.



'Le groupe est fortement exposé à des marchés où les dépenses de consommation sont appelées à s'affaiblir, avec un soutien qui s'annonce selon nous limité de la part des marchés affichant une croissance rentable (départ de la Russie et incertitudes concernant la reprise en Chine)', explique-t-il dans sa note.



'Nous ne pensons pas que H&M est un leader en termes de prix sur le segment de la mode abordable, qui est devenu extrêmement concurrentiel, ce qui nous fait penser qu'il ne tirera pas parti d'une baisse de l'activité', ajoute Berenberg.



L'intermédiaire ajoute que la tendance du groupe à avoir recours à des promotions importantes, tout comme son important levier opérationnel, laisse entrevoir des révisions à la baisse marquées des prévisions de résultats du marché.



